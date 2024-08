Teams finalmente vi permette di utilizzare più account sulla stessa app anche da computer

Teams è una delle migliori app per fare videochiamate, di lavoro o personali, ma se gli utenti Android e iOS hanno la possibilità di scegliere quale account usare, da computer si è sempre stati obbligati a installare due app, una per account (sapete come creare una riunione su Teams?).

Ma da ora non più: Microsoft ha finalmente lanciato la nuova app Teams unificata che consente di passare da un account all'altro anche su desktop! Scopriamo come funziona e come installarla subito.