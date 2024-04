L'app di Dropbox approda su Microsoft Store

Una buona notizia per tutti gli utenti di Dropbox, uno dei migliori servizi di archiviazione cloud su Windows. Difatti, la società ha appena annunciato che l'app del popolare servizio è disponibile su Microsoft Store. Tuttavia, prima di scaricarla occorrerà effettuare qualche operazione preliminare. In particolare, è presente un avvertimento nella pagina dell'app che recita "Nota: se sul tuo dispositivo è installato Windows 10 e stai già utilizzando l'app Dropbox, dovrai disinstallare questa applicazione prima di scaricare questa versione dello store".

Passando alle funzionalità, rispetto all'app autonoma scaricabile dal sito ufficiale, non ci dovrebbero essere grosse novità. L'unico vantaggio potrebbe essere quello che Microsoft Store effettua automaticamente l'aggiornamento dell'app. Inoltre, si tratta di un buon modo per far scaricare Dropbox a quegli utenti che potrebbero essere ingannati da falsi link di download. Tuttavia, per quelli che già utilizzano Dropbox e che sono soddisfatti della sua configurazione, potrebbero non sussistere molte ragioni per fare il salto.