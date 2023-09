L'app che renderà i video di iPhone ancora più incredibili

Attraverso l'interfaccia utente è anche possibile abilitare o meno la visualizzazione di varie informazioni , come istogrammi relativi alla luminosità e il focus peak . Troviamo anche la possibilità di registrare un video 16:9 in orizzontale tenendo il telefono in verticale.

Come vedete dagli screenshot in galleria, con l'app Blackmagic Camera sarà possibile controllare e personalizzare l'apertura dell'obiettivo, la sensibilità ISO , il bilanciamento del bianco e la tonalità del colore.

Inoltre, l'app è compatibile con il nuovo profilo Log di iPhone 15 Pro. Blackmagic Camera offre anche la possibilità di sincronizzare in cloud i contenuti per poi accedervi dalle altre app della casa di sviluppo, come DaVinci Resolve e Blackmagic Cloud, in modo da creare un'integrazione diretta e coerente tra le varie piattaforme hardware e software di Blackmagic.

Insomma, un'app molto completa che promette bene, anche perché è totalmente gratuita. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarla e installarla dall'App Store. L'app risulta compatibile con iPhone XR e successivi, aggiornati almeno ad iOS 16.

Scarica da App Store