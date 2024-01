L'app Files di Google sta per dire addio a un suo componente

L'app Files di Google consiste in un file manager (questa è la guida per aprire i file RAR se vi servisse) con funzionalità avanzate e smart. Permette infatti di liberare lo storage interno proponendo i file non più necessari, o quelli di grandi dimensioni. E tra le tante funzionalità è presente anche quella per raccogliere i file più importanti .

Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un crescente impegno di Google nei confronti delle sue app per dispositivi mobili (ecco dove trovare i migliori smartphone Android divisi per fascia di prezzo). E tra queste troviamo l'app Files .

Questa funzionalità è stata lanciata esclusivamente per gli utenti indiani lo scorso anno. Il tutto si traduceva nello spostare i contenuti nella sezione Importanti. L'app si offre infatti di scansionare tutto lo storage interno per identificare quali contenuti possano corrispondere a passaporti, un documenti d'identità o qualsiasi altro documento importante.

La novità delle ultime ore è che gli utenti devono prepararsi a dire addio alla sezione Importanti dell'app Files di Google.

BigG ha infatti comunicato che a partire dal prossimo 15 febbraio 2024 non sarà più possibile accedere alla sezione Importanti. Questo significa che dopo tale data i contenuti memorizzati nella sezione Importanti non saranno più disponibili.

Quindi Google ha invitato gli utenti a spostare i contenuti importanti dalla sezione in questione, altrimenti verranno eliminati definitivamente. Questo è possibile selezionando l'opzione Condividi dopo aver selezionato tutti i file da spostare.

Google non ha giustificato questa scelta ma possiamo aspettarci che non abbia rilevato una grossa diffusione tra gli utenti. In ogni caso, la novità non dovrebbe coinvolgerci, visto che si tratta di una funzionalità esclusiva per l'India.