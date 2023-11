L'app Fitbit si aggiorna: ecco come torna a celebrare la vostra attività

Fitbit è l'azienda che sin dalla sua nascita è rimasta fedele al settore dei dispositivi indossabili, e in particolare a quello degli smartwatch e delle smartband. Proprio in questo contesto, l'azienda ha recentemente rinnovato l'interfaccia grafica della sua app per smartphone.

L'app Fitbit per smartphone ha lo scopo di mostrare tutte le statistiche sulle attività monitorate dai suoi dispositivi indossabili, ed è disponibile da sempre per dispositivi Android e per iPhone. Lo scorso settembre ha ricevuto un importante aggiornamento, con il quale è stata introdotta una nuova interfaccia grafica ispirata pienamente al Material You, il nuovo design introdotto da Google con Android 13 e consolidato con Android 14.