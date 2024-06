L'app di Gemini è ora finalmente disponibile in Italia: come funziona l'IA di Google su Android e iOS

Continua l'avanzata di Gemini nelle nostre vite (sapete cosa sia e come usarlo?). Dopo aver presentato al mondo il suo chatbot IA l'8 febbraio, Google ha infatti gradualmente esteso la disponibilità della sua app. In precedenza era infatti necessario scaricarla da APK Mirror o altre fonti per poter conversare con l'avanzatissimo chatbot della GrandeG, ma ora anche in Italia possiamo semplicemente fare tutto dal Play Store, come qualsiasi altra app.

L'espansione della disponibilità di Gemini

Come annunciato da Google, l'app Gemini è ora disponibile in "più Paesi in tutta Europa e nel Regno Unito", tra cui l'Italia. Qui sotto trovate l'elenco completo dei Paesi da cui è possibile scaricare l'app sul Play Store.

Elenco Paesi da cui è possibile scaricare Gemini sul Play Store Isole Åland

Albania

Andorra

Algeria

Samoa americane

Andorra

Angola

Anguilla

Antigua e Barbuda

Aruba

Argentina

Australia

Austria

Azerbaigian

Bahamas

Bahrein

Belgio

Belize

Benin

Bermuda

Bolivia

Botswana

Brasile

Territorio britannico dell'Oceano Indiano

Isole Vergini Britanniche

Bulgaria

Burkina Faso

Cambogia

Camerun

Canada

Caraibi olandesi

Isole Cayman

Ciad

Cile

Colombia

Comore

Costa Rica

Croazia

Curaçao

Repubblica Ceca

Repubblica Democratica del Congo

Danimarca

Gibuti

Dominica

Repubblica Dominicana

Ecuador

Egitto

El Salvador

Estonia

Isole Falkland

Isole Fær Øer

Francia

Guyana Francese

Polinesia Francese

Terre australi e antartiche francesi

Figi

Finlandia

Gabon

Germania

Georgia

Ghana

Gibilterra

Grecia

Groenlandia

Grenada

Guadalupa

Guam

Guatemala

Guernsey

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Honduras

Ungheria

Islanda

Indonesia

Iraq

Irlanda

Isola di Man

Italia

Giamaica

Giappone

Jersey

Giordania

Kazakistan

Kuwait

Kirghizistan

Laos

Lettonia

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Lussemburgo

Malaysia

Maldive

Mali

Malta

Isole Marshall

Martinica

Mauritius

Mayotte

Messico

Micronesia

Moldavia

Monaco

Montserrat

Marocco

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nepal

Paesi Bassi

Nuova Caledonia

Nuova Zelanda

Nicaragua

Niger

Nigeria

Macedonia del Nord

Isole Marianne settentrionali

Norvegia

Oman

Palau

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Filippine

Isole Pitcairn

Polonia

Portogallo

Portorico

Qatar

Repubblica del Congo

Repubblica di Cipro

Riunione

Romania

Ruanda

Samoa

Svizzera

Arabia Saudita

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Isole Salomone

Somalia

Sudafrica

Corea del Sud

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Sudan

Taiwan

Tagikistan

Thailandia

Gambia

Tonga

Togo

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turkmenistan

Turks e Caicos

Isole Vergini Americane

Uganda

Emirati Arabi Uniti

Regno Unito

Stati Uniti

Uruguay

Uzbekistan

Vanuatu

Città del Vaticano

Venezuela

Vietnam

Wallis e Futuna

Yemen

Zambia

Zimbabwe

Questo è invece l'elenco delle lingue supportate dal chatbot IA, tra cui l'italiano.

Lingue supportate da Gemini Arabo

Cinese

Danese

Olandese

Inglese

Francese

Tedesco

Italiano

Indonesiano

Giapponese

Coreano

Norvegese

Polacco

Portoghese

Russo

Spagnolo

Svedese

Thailandese

Vietnamita

Come installare Gemini

Installare Gemini è semplicissimo. Avviate il Play Store sul vostro dispositivo Android e cercate in alto Gemini, poi cliccate sul risultato e toccate il pulsante Installa, oppure usate direttamente questo link. Avviatelo e l'app consentirà di gestire molte funzionalità vocali dell'Assistente Google, tra cui l'impostazione dei timer, le chiamate e l'impostazione dei promemoria, e, come dichiara Google, ne arriveranno di più in futuro.

Le novità in arrivo su Gemini

Dopo aver lanciato l'integrazione di YouTube Music e Gemini Live, all'I/O 2024 Google ha dichiarato che nei prossimi mesi lancerà le estensioni Gemini per Calendario, Keep, Tasks e altre utilità (come l'app Orologio di Android). Per quanto riguarda iOS, nelle prossime due settimane Gemini arriverà nell'app Google come nuova scheda.