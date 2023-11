Migliori app e giochi Google Play del 2023: l'elenco ufficiale

Dicembre è alle porte e come di consueto, a poche settimane dalla fine dell'anno, Google comunica la lista delle migliori app e dei migliori giochi sul Play Store per questo 2023 (sapete già cos'è il Google Play Protect e come funziona?).

Migliori app del 2023

Anche per quest'anno Google ha diviso le app per categorie solo nella classifica statunitense, limitandosi ad una lista senza un ordine ben definito per il mercato italiano. Tra le migliori applicazioni spiccano Prime Video ed Audible di casa Amazon, rispettivamente per lo streaming di film e serie TV e per l'ascolto di audiolibri. Oltre all'utilizzatissima Spotify, per lo streaming musicale, segnaliamo anche Alltrails: interessante app per pianificare e condividere percorsi per trekking, bicicletta, corsa o camminata.

Di seguito l'elenco completo: