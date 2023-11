L'app Google per Android riceve una novità già vista su iOS

L'app Google è disponibile ormai da anni per i dispositivi Android e per iPhone , presentando delle caratteristiche principali che troviamo su entrambe le versioni. Accade però che alcune funzionalità sono presenti solo su specifiche versioni , proprio come quella di cui stiamo per parlare.

Si tratta della cronologia delle notifiche proposte dall'app Google. Questa sezione è presente ormai in pianta stabile nella versione iOS dell'app Google, al punto che l'accesso a tale sezione lo troviamo nella barra di navigazione inferiore. Ora la stessa novità arriva sull'app Android.

L'app Google per dispositivi Android sta infatti ricevendo la nuova sezione che riguarda la cronologia delle notifiche. Come vedete dagli screenshot in galleria, a differenza di quanto accade per la versione iOS dell'app Google, l'accesso alla cronologia notifiche è disponibile tramite l'icona a forma di campanello che troviamo in alto a destra.

Una volta effettuato l'accesso a tale sezione si potranno consultare tutte le notifiche arrivate in precedenza dall'app Google. Tale cronologia raggruppa tutte le notifiche ricevute nella giornata e poi quelle ricevute nelle giornate precedenti. Per ogni notifica presente nella cronologia sarà possibile effettuare l'accesso, bloccarla, inviare un feedback.

Insomma, si tratta di una funzionalità che permette di tenere traccia in maniera più efficace di tutte le notifiche che arrivano dall'app Google. Visto che tali notifiche automatiche vengono proposte in base al profilo utente, con questa nuova sezione sarà anche possibile gestire meglio e personalizzare quali tipi di notifiche ricevere.

La novità che abbiamo appena descritto dovrebbe essere disponibile per tutti coloro che hanno aderito alla versione beta dell'app Google per Android. Ci aspettiamo che poi arrivi anche per coloro che hanno la stabile.