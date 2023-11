A breve sarà più semplice effettuare una ricerca sull'app Google per Android

La novità, scoperta dal sito TheSPAndroid nell'ultima beta dell'app per Android, versione 14.48.26.29.arm64 , mostra infatti la barra di ricerca non come nella versione stabile, in alto, ma appena sopra alle schede di navigazione.

Se infatti sembra che la GrandeG stia preparando l'arrivo di Google Bard , nella versione beta dell'app per Android continuiamo ad assistere a diverse novità dal punto di vista grafico, tra cui l'ultima una particolarmente utile per la navigazione: la barra di ricerca in basso .

La soluzione, verso cui Google sembra avere un rapporto di amore-odio visto l'addio della barra degli indirizzi inferiore in Chrome su Android e ili suo arrivo nella beta per iOS, rende decisamente più facile la navigazione, soprattutto per chi ha mani piccole e un telefono piuttosto lungo (evento non impossibile, visto che ormai gli schermi hanno un rapporto 19.5:9).

In questo modo, il campo di ricerca è direttamente a portata di pollice, il che sarà sicuramente apprezzato ai più.

Nelle immagini avrete forse notato la mancanza dei pulsanti di ricerca rapida che in genere troviamo subito sotto la barra di ricerca, come Acquista prodotti, Traduci un testo e altro. Riguardo questo punto, però, TheSPAndroid si dice sicuro di aver disattivato qualche flag, quindi non dovrebbero scomparire.

La nuova soluzione come abbiamo detto è in via di distribuzione nel canale beta dell'app Google, numero di versione 14.48.26.29.arm64. Nel momento in cui scriviamo, noi possiamo solo vedere la versione 14.48.26.28.arm64, senza barra inferiore, quindi è probabile che il rilascio stia procedendo gradualmente. Ricordiamo che per iscrivervi al canale beta dovete andare nella pagina del Play Store dell'app e poi toccare la voce Partecipa al programma beta. Dopo qualche istante l'app si aggiornerà e verrà installata la nuova versione.