L'app di Google Gemini arriva su iPhone anche in Italia: ecco come installarla e usarla al meglio

Scopriamo come installarla e usarla, perché vi anticipiamo subito che presenta la stessa interfaccia e funzioni dell'app per Android, con tanto di Gemini Live !

Beh, c'è voluto poco: appena due giorni dopo essere apparsa nelle Filippine , la nuova app dedicata di Google Gemini per iPhone è finalmente disponibile anche in Italia.

Come installare Google Gemini su iPhone (e anche iPad)

Mentre in precedenza chi voleva usare Google Gemini su iPhone doveva usare l'app Google, che su iPad non offriva il chatbot IA di Google, ora è arrivata l'app dedicata.

Per installarla, non dovete fare altro che aprire l'App Store (l'icona azzurra con la "A" stilizzata in bianco) e toccare in basso a destra Cerca. In alto scrivete Google Gemini e toccate la voce corrispondente. In alternativa, seguite direttamente questo link.

Adesso toccate Ottieni e se richiesto autenticatevi con Face ID / Touch ID o password dell'Account Apple (ex ID Apple).

La novità è che l'app è disponibile anche per iPad (ma non per Mac, neanche con chip M1 e successivi), ma l'interfaccia non è ottimizzata per lo schermo di maggiori dimensioni.