Avvistata l'app di Gemini per iPhone: c'è anche Gemini Live!

Ottima notizia per chi utilizza Gemini su iPhone: Google ha infatti appena lanciato l'app dedicata che include anche Gemini Live, anche se a quanto pare solo in un numero molto ristretto di Paesi. Andiamo a scoprire i primi screenshot e quali sono i vantaggi di un'app dedicata rispetto alla soluzione attuale, che richiede di passare per l'app Google.

I primi screenshot della nuova app Gemini per iPhone

Come usare adesso Gemini su iPhone Come molti utenti sapranno, ora come ora chi vuole usare Gemini sui telefoni della mela deve installare l'app Google e toccare l'interruttore Gemini in alto. Lo strumento funziona come su Android e sul Web, ma ci sono dei limiti, su tutti il fatto che non c'è ancora Gemini Live, che ora è anche in Italiano. Per chi vuole accedere più velocemente al chatbot, può usare il widget di Google, che dallo scorso settembre consente di impostare dei collegamenti diretti tra cui appunto quello a Gemini. Quando è stata lanciata la nuova app dedicata A quanto pare però Google stava già pensando a una soluzione, perché almeno nell'App Store delle Filippine è possibile scaricare l'app dedicata. Come riportato da un utente su Reddit, infatti, in quel Paese è apparsa la nuova app della GrandeG, Google Gemini. Leggendo la cronologia delle versioni, a quando pare l'app è stata rilasciata una settimana fa e ha già ricevuto un aggiornamento importantissimo: Gemini Live.

Google Gemini su iPhone sembra funzionare come su Android Stando alla testimonianza dell'utente e agli screenshot condivisi, in termini di funzionalità la nuova app Google Gemini per iPhone sembra alla pari di quella per Android. Non solo, ma come si vede dallo screenshot della schermata di blocco, supporta anche le attività in tempo reale. Non sappiamo però se l'app è disponibile anche su iPad. Al momento sui tablet della mela non è possibile accedere al chatbot di Google, neanche dall'app Google. Su Android invece è stata lanciata con un po' di ritardo (a metà agosto di quest'anno), ma solo per i tablet con almeno 2 GB di RAM.

Possiamo scaricarla?

Come dicevamo, al momento l'app è stata notata da un solo utente che vive nelle Filippine e ha condiviso su Reddit la sua esperienza. La notizia è vera, perché se si segue il link dell'App Store fornito dall'utente, si apre la pagina dell'App Store sul telefono e una finestra pop-up avvisa che l'app non è disponibile nel nostro Paese. Ovviamente, anche cambiando Paese con una VPN non modifica la situazione: è necessario cambiare proprio Paese sull'App Store.

I vantaggi di un'app dedicata

Ma quali sono i vantaggi di un'app dedicata Google Gemini? Innanzitutto, la comodità: basta un tocco per avviare il chatbot, proprio come si può fare grazie all'app dedicata Assistente Google per iPhone. C'è però un altro vantaggio importante: la velocità di aggiornamento. Non dovendo aggiornare l'intera app Google ma solo la ben più piccola app dedicata, si spera in questo modo che Google possa mantenere le due app Gemini per Android e iPhone allo stesso livello di funzionalità. Ovviamente è solo una speranza, ma vedendo come Live sia stato introdotto ad appena 6 giorni dal lancio dell'app, sembra che la GrandeG sia sulla buona strada.

