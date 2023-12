Non si fermano le novità per l'app Google Messaggi

Google ha infatti introdotto una nuova barra per la composizione del testo dei messaggi all'interno dell'app. Non si tratta di una rivoluzione grafica, quanto più di una nuova disposizione delle varie opzioni che sono presenti nella barra.

Come potete vedere dalle immagini in galleria, la nuova barra prevede un nuovo allineamento a sinistra, mentre in precedenza era proprio l'opposto con la barra allineata a destra. Pertanto, le opzioni rapide per avviare Magic Compose, la funzionalità che permette di inserire del testo generato automaticamente in base al contesto della chat, accedere alla galleria per caricare contenuti multimediali e il pulsante per aggiungere qualsiasi nuovo contenuto, ora si trovano sulla destra, all'interno della barra.