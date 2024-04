L'app Google ha un nuovo design per le schede personali: l'avete ricevuto?

Il nuovo design delle schede personali si riferisce a quei contenuti presenti nella sezione home dell'app Google. Parliamo infatti delle schede di forma rettangolare con i bordi arrotondati che propongono contenuti personalizzati agli utenti, generati e selezionati in base agli interessi personali.

L'immagine che trovate in basso mostra proprio ciò di cui stiamo parlando. L'app Google ha infatti ricevuto un nuovo aggiornamento con il quale arriva un nuovo design per le schede personali , insieme a nuove possibilità di personalizzazione .

Al di sotto di questi contenuti vediamo delle ulteriori schede rettangolari, le quali propongono le solite informazioni sul meteo, qualità dell'aria, finanza e sport che trovavamo anche prima. Alla fine del carosello orizzontale con i contenuti personali troviamo un'ultima scheda che permette di personalizzare le schede con i contenuti personali, denominata "Customize your space".

Lo stesso aggiornamento in termini di design per i contenuti personali è stato avvistato anche nel feed Discover, quello che è accessibile effettuando uno swipe verso sinistra dalla schermata home del Pixel Launcher.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere in fase di distribuzione automatica via server. 9to5Google afferma di averla avvistata dopo aver aggiornato l'app Google per dispositivi Android alla versione 15.12. Fateci sapere se è già arrivata anche dalle vostre parti.