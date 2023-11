L'app Google avrà un piccolo restyling: ecco un'anteprima

L'app Google negli ultimi anni ha acquisito un ruolo sempre più importante nell'ambito dell'esperienza con i dispositivi mobili, soprattutto se parliamo di Android. L'interfaccia grafica è stato l'aspetto più curato negli ultimi tempi per l'app Google. E proprio a proposito dell'interfaccia grafica torniamo a parlare dell'app.

Google pone sempre molta attenzione nei confronti delle app e servizi che propone per il mondo smartphone , sia che si tratta di Android e sia che parliamo di iPhone . Una delle app centrali è quella che si chiama Google.

Stando infatti a quanto scovato da 9to5Google, per l'app Google dovrebbero arrivare delle piccole modifiche grafiche. Tra queste vediamo una nuova lente d'ingrandimento accostata alla barra di ricerca centrale. Questa la vediamo sia nella modalità chiara che in quella scura dell'app Google.

Oltre a questo, inferiormente alla barra di ricerca centrale vediamo un carosello con tre opzioni rapide, le quali dovrebbero permettere di avviare una traduzione, ricercare per immagini e richiedere la risoluzione di quesiti didattici.

Sempre a proposito dell'interfaccia grafica, con la versione 14.47 beta è stata introdotta una leggera sfumatura sul blu per l'interfaccia grafica. Probabilmente l'obiettivo consiste nello smorzare il tema scuro.

Tutti questi ritocchi grafici potete vederli tramite gli screenshot che trovate in basso. Al momento la distribuzione sembra essere ristretta soltanto ad alcuni utenti. Non sappiamo quando verranno distribuite su larga scala per tutti.