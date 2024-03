Novità per l'app Google Telefono: in arrivo l'integrazione con WhatsApp

Novità in arrivo per l'app di Google Telefono. In particolare, così come notato da un utente su X, il dialer di serie sui Pixel e altri dispositivi Android sta incominciando ad includere nella sua cronologia anche le chiamate effettuate tramite WhatsApp. Tuttavia, occorre specificare che l'utente in questione, sul suo Pixel 6a, ha in versione beta sia Google Telefono (versione 124.0.608164421) che WhatsApp (versione 2.24.6.6): dunque, questa modifica non è ancora disponibile per tutti.

Inoltre, altri utenti hanno notato che sempre Google Telefono, durante una chiamata, ora include un collegamento rapido noto come "Videochiamata". Premendo questo pulsante, la conversazione telefonica viene trasferita su Google Meet. Si tratta di una modifica che semplifica ulteriormente il passaggio da una chiamata tradizionale ad una di tipo video. Anche questa novità, però, si trova in una fase di rollout limitato.