Nasce l'app di inPA: iscriversi ai concorsi della Pubblica Amministrazione diventa più semplice

Grazie alla collaborazione tra il dipartimento per la Funzione Pubblica e l'Università Federico II di Napoli è nata l'app di inPA, il portale della Pubblica Amministrazione che permette di iscriversi online ai concorsi pubblici superando i passati sistemi di invio di domande cartacee e che consente a tutti i cittadini di verificare i bandi aperti in maniera agevole direttamente dal proprio smartphone.

L'app ha uno stile molto semplice ma immediato: una volta aperta, è possibile scegliere se accedere come ospite (quindi senza credenziali) o se accedere tramite SPID, CIE o eIDAS (cioè l'identità digitale europea, Electronic IDentification Authentication and Signature).

Nel caso in cui aveste dei problemi con lo SPID, vi ricordiamo che potete consultare le nostre guide su come trasferire lo SPID su un altro telefono o come modificare la password dello SPID.