Cosa significa la notifica dell'app IO per l'opposizione al pregresso nel Fascicolo Sanitario Elettronico

Se anche voi come 48 milioni di utenti usate l'app IO (scoprite cosa sia e come funziona ), in questi giorni avrete ricevuto una strana notifica (immagine sotto), che vi offre la possibilità di opporvi all'inserimento del pregresso del Fascicolo Sanitario Elettronico.

Cos'è il Fascicolo Sanitario Elettronico

Due sono i principali utilizzi di questo apparato . Il primo è consentire a ogni cittadino di tracciare e consultare la propria storia sanitaria, il secondo è la possibilità di condividerla facilmente con il personale medico autorizzato per garantire ovunque un servizio più efficace ed efficiente. Il che è particolarmente utile in situazioni di emergenza .

Cosa significa l'inserimento del pregresso

Ovviamente questa è una decisione personale , ma tenete presente che opporsi al pregresso potrebbe rendere l'assistenza meno completa in caso di situazioni di emergenza in cui il personale sanitario potrebbe avere la necessità di accedere alla vostra storia medica e voi magari non siate coscienti.

In pratica i dati medici dal 19 maggio 2020 sono stati inseriti automaticamente, ma quelli precedenti? Il Ministero della Salute ha avviato la campagna di informazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 "Sicuri della nostra salute", lo strumento che il Servizio sanitario sta potenziando con i fondi del PNRR per migliorare l'assistenza.

Per incrementare l'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, l'articolo 11 del decreto legge n.34/2020 ha previsto che, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto (19 maggio 2020), il caricamento dei dati sul FSE avvenga in maniera automatica, con conseguente eliminazione del " consenso all'alimentazione " previsto dalla normativa precedente.

Come opporsi all'inserimento del pregresso

Come si può vedere dal testo che appare, dal 22 aprile e fino al 30 giugno 2024 avete diritto a esercitare il vostro diritto di recesso per l'inserimento del pregresso nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

Come esercitare questo diritto? Per ogni approfondimento, vi rimandiamo alla guida dedicata del Ministero della Salute, ma vediamo comunque come fare.

Innanzitutto, per opporsi al pregresso è sufficiente essere cittadini con assistenza sanitaria o stranieri temporaneamente presenti in Italia e disporre di uno strumento di identità digitale come SPID, CIE, CNS o, in alternativa, Tessera sanitaria o codice STP (è possibile chiedere assistenza presso gli ambulatori del Ministero).

Per procedere, andate sul sito Tessera Sanitaria ed effettuate l'accesso cliccando sulla modalità di accesso a vostra disposizione, tra SPID, CIE, CNS o altro.