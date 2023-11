L'app di IT-Alert? È una truffa, non esiste!

Negli ultimi mesi si è parlato molto di IT-Alert, il nuovo sistema per la gestione degli allarmi pubblici promosso dallo Stato per informare in tempo reale tutti i cittadini in merito ad allarmi gravi e imminenti di qualsiasi tipo. Abbiamo anche visto come disattivare IT-Alert su iPhone e Android, così come abbiamo visto nel dettaglio come funziona. Ora parliamo di una truffa emersa online proprio sfruttando l'onda di popolarità di IT-Alert.

Sembra infatti che sui social e online stia circolando la falsa credenza che sia disponibile un'app IT-Alert. Non è chiaro cosa sarebbe in grado di fare tale app, ma sicuramente possiamo aspettarci che in realtà di tratti di qualche malware o comunque di un'app che ha scopi poco trasparenti nei confronti della vostra privacy e sicurezza. Il sito ufficiale di IT-Alert ha richiamato l'attenzione di tutti proprio in merito a questa vicenda, specificando quanto segue:

Su molti cellulari, attraverso i social e la rete si stanno, purtroppo, diffondendo messaggi che, utilizzando il nome di IT-alert, invitano i cittadini a scaricare App con la finta promessa di ricevere, attraverso quell'applicativo, aggiornamenti su eventi calamitosi in atto. In realtà l'obiettivo è acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili di chi la installa. A riguardo il Dipartimento della Protezione Civile invita, nuovamente, alla massima attenzione ricordando che l'unico sito ufficiale è www.it-alert.gov.it, che non esiste alcuna App IT-alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa. Al momento It-alert sta proseguendo la sua sperimentazione e sarà attivo dal 2024, solo una volta conclusa con esito positivo questa fase. Come ricordato anche in occasione dei recenti test, per ricevere i messaggi sui propri cellulari non è necessario scaricare alcuna App o attivare alcun servizio.