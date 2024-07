La novità contro il mal d'auto di iOS 18 esiste su Android da anni: ecco KineStop

Qualche giorno fa abbiamo parlato dell'interessante novità di iOS 18 (a proposito, sapete come installare la beta di iOS 18?) che promette di alleviare mal d'auto e mal di mare mentre si usa il telefono in movimento. E per coloro che se lo stavano chiedendo, l'app Android che si chiama KineStop permette di fare lo stesso contro il mal d'auto dal lontano 2018. Sì, avete capito bene. La nuova funzionalità presentata su iOS 18 da Apple in realtà è a disposizione per gli utenti Android da anni, sebbene non sia integrata a livello di sistema.

Come funziona l'app contro il mal d'auto per Android: KineStop ha ispirato Apple?

Come menzionato sopra, l'app KineStop è stata lanciata nell'agosto del 2018, ben 6 anni fa. Si tratta di un'app di terze parti, sviluppata da Petr Nálevka, lo stesso che ha dato i natali a Sleep as Android. L'app nasce come uno strumento per combattere la cosiddetta cinetosi. Si tratta di un disturbo derivante dal conflitto di stimoli che arrivano ai nostri sensi durante lo spostamento su un mezzo di trasporto. Comunemente la cinetosi emerge quando si usa un telefono in movimento, visto che gli stimoli visivi provenienti dallo schermo e quelli uditivi sono in contrasto. Il tutto si traduce, molto spesso, in un senso di forte nausea, la quale in alcuni casi può perdurare per molto tempo anche dopo aver concluso il viaggio. Con l'app KineStop sarà invece possibile alleviare gli effetti di questo disturbo. KineStop ci riesce mostrando sullo schermo in movimento dei punti a margine dell'interfaccia grafica. Si tratta di punti che riescono ad adattare la loro posizione in maniera automatica, compensando i movimenti che vengono effettuati inavvertitamente dalle mani che reggono il dispositivo durante la marcia. Come vedete dagli screenshot e dall'animazione in basso, l'app permette l'avvio manuale da parte dell'utente, ma integra anche l'opzione per avviarsi automaticamente ogni volta che i sensori rilevano il posizionamento in un veicolo.

Curiosamente, capiamo che si tratta proprio dello stesso principio alla base del funzionamento della funzionalità Movimento che troviamo su iOS 18, la quale ha esattamente lo stesso obiettivo. Chiaramente la funzione di Apple è integrata a livello di sistema, e ci aspettiamo che l'accuratezza della rilevazione automatica della presenza in un veicolo sia più alta rispetto a quanto possa offrire un'app di terze parti. In ogni caso, se siete utenti Android potete provare subito KineStop. L'app è totalmente gratuita, e attualmente conta circa 100.000 downnload sul Play Store. Nemmeno a dirlo, il numero di download è cresciuto sensibilmente dopo che Apple ha svelato la sua funzionalità Movimento per iOS 18. Qui sotto trovate il pulsante per scaricare subito KineStop su Android. Scarica da Play Store

