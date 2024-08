Arriva la bellissima app Meteo dei Pixel, e potete provarla subito

L'app necessita di avere almeno Android 14, non è certo che funzioni su smartphone non Pixel.

Google sta svolgendo un egregio lavoro anche nei confronti delle sue app e servizi per dispositivi Android. Tra le novità più recenti abbiamo visto la nuova interfaccia per il meteo. E con il lancio dei Pixel 9 è arrivata addirittura l'app Meteo dei Pixel, già disponibile al download per tutti. Negli ultimi giorni infatti sono emersi i primi dettagli da chi ha provato la nuovissima app Meteo dei Pixel. L'aspetto interessante è che l'app sarebbe accessibile anche a coloro che non hanno un Pixel 9.

Com'è la nuova app Meteo dei Pixel

Il fatto che Google abbia sviluppato e rilasciato un'app a sé stante per il meteo è già una notizia. Finora infatti la visualizzazione delle informazioni meteo sui Pixel è stata affidata all'integrazione per il meteo all'interno dei Play Services. Con l'avvento dei Pixel 9 questo è cambiato, con l'arrivo di un'app dedicata al meteo. L'app in questione si chiama semplicemente Meteo e arriva con interessanti peculiarità. Rispetto alla versione precedente, quella appunto integrata nei Play Services, presenta maggiori opzioni e possibilità di personalizzazione. Gli screenshot che vedete nella galleria in basso li abbiamo acquisiti dopo aver provato l'app sul nostro Pixel 7 aggiornato con la beta di Android 15. La prima novità consiste nella possibilità di salvare le località preferite all'interno di un'interfaccia rinnovata, e graficamente più coerente con il Material You di Google.

Per ogni località salvata è possibile poi accedere al sommario delle previsioni. Vediamo la possibilità di consultare le previsioni a 10 giorni, tramite un menù ulteriormente espandibile in una nuova sezione. Per ogni località verranno mostrate molte informazioni, come la probabilità di pioggia, l'indice UV previsto, le informazioni sui venti, sugli orari di alba e tramonto e sul grado di umidità. Il tutto presentato con una grafica rinnovata. Tra le impostazioni dell'app poi troviamo la possibilità di personalizzare le unità di misura delle informazioni mostrate, cosa che era già possibile con la versione precedente del meteo di Google, e la possibilità di personalizzare il tema dell'app. Troviamo poi le impostazioni per personalizzare la ricezione delle notifiche per il meteo del giorno successivo, e le notifiche relative all'allerta precipitazioni. Il vero plus consiste nell'integrazione dell'intelligenza artificiale. Questa però è una funzionalità dedicata ai dispositivi che godono del supporto a Gemini Nano. La funzionalità permette di accedere a un report sulle previsioni di precipitazioni tramite una mappa molto informativa, proprio come vedete dall'immagine qui sopra.

Come scaricare e provare l'app Meteo dei Pixel

Ribadiamo subito che l'app Meteo dei Pixel richiede che lo smartphone sia aggiornato almeno ad Android 14. Inoltre, non è assicurato che funzioni su un modello non Pixel, anche se aggiornato ad Android 14. L'abbiamo provata su Pixel 7 con Android 15 beta, e abbiamo constatato che funziona correttamente eccetto per il report AI sulle precipitazioni, cosa che è disponibile esclusivamente per i dispositivi che supportano Gemini Nano. Vediamo come scaricarla e provarla: Scaricate manualmente l'apk da questo indirizzo. Aprite il file scaricato e confermate la volontà di installare l'app (potrebbe essere necessario concedere il permesso al browser utilizzato per installare l'app). Attendete il completamento dell'installazione. Una volta concluso, aprite l'app e confermate l'indirizzo email con il quale intendete accedere e usare l'app.

