La nuova app Meteo in watchOS 10 vi farà sorvolare sulle previsioni sbagliate: ecco come funziona

Aprendo l'app, arriverete alla schermata delle condizioni meteo attuali, che mostra, dall'alto in basso e in senso orario, l'ora, la posizione, l'eventuale presenza di nuvole, la temperatura attuale, con la massima e la minima, l'indice UV, il vento e la qualità dell'aria (immagine sotto, a sinistra).

Quest'ultima, in particolare, riceverà uno degli aggiornamenti più importanti sullo smartwatch della mela, sia dal punto di vista estetico, grazie a un'interfaccia più gradevole, che funzionale, con nuove metriche. Ecco come funziona.

watchOS 10 è probabilmente il sistema operativo dei dispositivi Apple che riceverà le maggiori novità quest'anno, tra nuovi quadranti, widget, rilevamento dell'umore e un'interfaccia riprogettata per una serie di app native come Messaggi, Mappe , Borsa e Meteo (sapete come creare allenamenti a intervalli personalizzati con Apple Watch ?).

Se toccate l'icona in alto a destra potete scegliere quali metriche vedere, tra condizioni meteo, temperatura, precipitazioni, vento, indice UV, visibilità, umidità e indice di qualità dell'aria. In alto a sinistra, invece, c'è un'icona con tre linee orizzontali che vi permette di aggiungere una posizione o di cambiare quella attuale.

Se invece toccate lo schermo, scorrerete tra le diverse metriche meteorologiche, anche se il modo più veloce per farlo, in caso ne cerchiate una in particolare, è toccare sempre l'icona in alto a destra.