L'app di Copilot per Android è realtà: ecco il nuovo rivale di ChatGPT

In totale silenzio, Microsoft ha lanciato un'app Copilot per Android. Il software è disponibile su Google Play Store e consente l'accesso al chatbot di Microsoft evitando l'installazione dell'app mobile Bing.

Entrando nei particolari della notizia, l'app è simile a ChatGPT, a partire dalla funzionalità chatbot, quella della generazione di immagini tramite DALL-E 3 nonché quella che consente di redigere un testo per e-mail/documenti. Tra l'altro, include anche l'accesso gratuito all'ultimo modulo GPT-4 di OpenAI. Questo lancio è avvenuto ad un mese da quando Microsoft ha rinominato Bing Chat in Copilot. Per quanto riguarda una versione dell'app per iOS, non vi sarebbe alcun segno su un lancio imminente. Dunque, gli utenti iPhone o iPad dovranno ancora utilizzare l'app Bing per accedere alle funzionalità Copilot esistenti.