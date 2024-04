Per il lancio della nuova app MyTIM, l'operatore regalerà Giga illimitati

La nuova opzione aggiuntiva, pubblicizzata nell'app tramite un banner indicante "Con la nuova App MyTIM tutto è più semplice! Traffico illimitato soggetto ad uso lecito e corretto" , consente di ottenere Giga illimitati per una settimana in 4G, con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. A riguardo, quando l'utente navigherà sulla rete 4G, è prevista una classe di priorità più elevata rispetto a quella base.

Contestualmente al rinnovo grafico e di funzionalità dell'app MyTIM , per alcuni clienti sarà attivabile un'opzione aggiuntiva che consente di ottenere gratis Giga illimitati per 7 giorni. La promo è attivabile senza costi di attivazione e con disattivazione automatica alla scadenza e potrà essere attivata esclusivamente tramite l'applicazione sopracitata.

Ovviamente, come avviene per il resto delle offerte, il traffico dati andrà utilizzato secondo un uso lecito e corretto. In tal senso, TIM, per Giga illimitati, intende un consumo di traffico dati non superiore a 600 Giga al mese. Se si dovesse superare questo limite, l'operatore, tramite comunicazione al cliente, si riserva la facoltà di interrompere definitivamente oppure parzialmente la fornitura del servizio (anche limitando la velocità di connessione).

Per chi utilizzerà questa promozione dei 7 Giga nei Paesi dell'Unione Europea, sarà previsto un limite di 6 Giga. Nel caso in cui si superi questa soglia, l'utente potrà continuare a navigare al costo di 0,184 centesimi di euro per MB (con tariffazione a scatti di 1KB). Infine, come evidenziato da TIM, l'opzione è riservata ad un utilizzo da smartphone.