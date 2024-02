L'app Netatmo si aggiorna: nuove funzionalità e sempre più trasversale

Come menzionato sopra, arrivano anche delle nuove funzionalità specifiche per la gestione dei dispositivi connessi in casa.

Arriva ad esempio la possibilità di usare le videocamere smart esterne per controllare l'attivazione delle luci smart automaticamente. Sarà anche possibile sospendere la videosorveglianza nel caso in cui le videocamere smart riconoscano il viso del proprietario.

Insomma, l'app Home + Security arriva in una nuova versione, più ricca in termini di funzionalità e personalizzazione nel controllo dei dispositivi connessi in casa. La nuova app è in fase di distribuzione automatica a partire dallo scorso 6 febbraio. Ci aspettiamo che l'aggiornamento sia distribuito tramite il Play Store e l'App Store. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per scaricarla dai rispettivi store.

