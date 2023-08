Disponibile l'app di Netflix che trasforma iPhone e iPad in un gamepad per TV

Nello scorso marzo avevamo riportato una notizia secondo la quale Netflix stava lavorando per trasformare l'iPhone in un vero controller per i giochi della piattaforma così da poterli utilizzare anche sulla TV. Questa iniziativa, che rientra nell'ambito del progetto Netflix Gaming, si è finalmente concretizzata: difatti, è stata rilasciata l'app che permetterà di utilizzare iPhone e iPad in gamepad per controllare i giochi su smart TV.

Tuttavia, il servizio, non ancora lanciato, chiarisce subito che "i giochi Netflix in TV sono in versione beta" e che "alcuni dispositivi potrebbero non essere supportati in questo momento". In attesa di ulteriori novità, ricordiamo che negli ultimi mesi la piattaforma ha rilasciato nuovi titoli che possono essere giocati sugli smartphone: ad esempio, ci riferiamo a Laya's Horizon , World of Goo Remastered e Oxenfree II: Lost Signals. Infine, qualche tempo fa, il vicepresidente dei giochi esterni di Netflix, Leanne Loombe, dichiarò che la società avrebbe lavorato per rendere i suoi giochi "giocabili su ogni dispositivo Netflix che possiedi". Per quanto riguarda l'applicazione per Android, invece, ancora nessuna novità.