Il feed dei Samsung perde un tassello importante e non abbiamo idea di chi lo sostituirà

L'editoriale tedesco Axel Springer ha confermato che la chiusura del punto vendita Upday entro la fine di quest'anno. Upday è noto per essere stato presente su tanti smartphone Samsung, a seguito di un accordo siglato tra le due società nel 2015 (per la precisione, è disponibile sui Galaxy in 34 Paesi europei). Con la chiusura della piattaforma, Springer si concenterà sul rilancio del servizio con notizie basate sull'intelligenza artificiale nell'estate 2024.

Per quanto riguarda i 150 dipendenti in servizio, 70 membri resteranno nella piattaforma di notizie al fine di concretizzare il processo di rilancio. L'azienda, a riguardo, ha affermato che la trasformazione consisterà nell'esplorazione "delle opportunità che l'intelligenza artificiale presenta per il giornalismo e più in generale per l'industria delle notizie". Ricordiamo, tra l'altro, che Axel Springer possiede due dei tabloid tedeschi più venduti, ovvero Bild e Welt nonché il sito web sulle notizie politiche dal titolo Politico.