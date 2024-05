L'app Philips Hue ha una nuova interfaccia "compatta": come attivarla

Tutto molto bello, ma molto probabilmente non avrete visto nessun cambiamento : com'è possibile? Il motivo è semplice, perché deve essere attivata. Vediamo come farlo.

Come attivare la nuova vista compatta di Philips Hue

Volete vedere la nuova vista compatta di Philips Hue? Siete nel posto giusto. Per prima cosa, aggiornate l'app alla versione 5.17, disponibile su Play Store e App Store dal 22 maggio.

Secondo alcune testate, Philips ha attivato la nuova interfaccia lato server nella serata del 23 maggio. Comunque, per oggi dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti. In caso non vediate quanto stiamo per mostrare, è possibile che dobbiate aspettare qualche ora perché l'aggiornamento arrivi anche a voi.

Adesso toccate l'icona con i tre punti nell'angolo in alto a destra e nel menu successivo cliccate su Modifica tab Home.

Poi toccate in basso a destra Schede e infine Fatto in alto a destra.