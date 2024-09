L'app per Pixel Buds arriva su Windows e Mac: come provarla subito

Google ci circonda nel nostro quotidiano con le sue app e servizi, nonché con i suoi prodotti hardware. Tra questi troviamo sicuramente i Pixel, conosciuti per misura maggiore nel settore smartphone (vi ricordiamo dove trovare i migliori smartphone Android del momento), ma noti anche in altri ambiti. Parliamo quindi delle Pixel Buds, per le quali è appena arrivata un'interessante app per Windows e Mac. Nelle ultime ore è emersa online una versione dell'app Pixel Buds che può essere usata anche su PC Windows e Mac (ecco la raccolta con i migliori Mac e MacBook in circolazione). Andiamo a vedere come usarla e perché potrebbe rivelarsi particolarmente utile per noi.

L'app Pixel Buds per Windows e Mac: a che serve

La notizia di un'app dedicata alla gestione delle Pixel Buds, ovvero i vari modelli di cuffie true wireless di casa Google, a dispositivi Windows e Mac è sicuramente di interesse, visto che finora le cuffie sono state completamente gestibili soltanto da dispositivi Android e Chromebook. Questo non significa che finora non è stato possibile collegare le nostre Pixel Buds a PC Windows e Mac. La connessione infatti è sempre stata possibile, sotto forma di una qualsiasi connessione di periferica Bluetooth. Con questa nuova app però le cose cambiano. L'app della quale parliamo in realtà è una web app, ovvero un'app disponibile sul web che può essere installata sul PC come se fosse una scorciatoia e che ha necessità di connessione a interne per funzionare. Gli screenshot che trovate in basso vi mostrano come appare l'interfaccia grafica. Andiamo quindi a vedere cosa possiamo fare con l'app Pixel Buds su PC Windows e Mac: Sarà possibile gestire tutti i parametri e le funzioni delle cuffie, come l'attivazione della cancellazione del rumore (per i modelli che la supportano, come ad esempio le Pixel Buds Pro 2 che abbiamo appena recensito). Troviamo poi la gestione di altre funzionalità, come quella che permette di attivare la rilevazione delle conversazioni nelle vicinanze.

, come il bilanciamento del volume, la rilevazione in-ear, informazioni come il seriale del dispositivo. Troviamo infine una sezione dedicata alla versione del firmware installata, dalla quale sarà anche possibile procedere con gli aggiornamenti di sistema per le cuffie. Insomma, questa nuova web app per Pixel Buds ci permetterà di fare dal nostro PC Windows o Mac tutto ciò che facevamo in precedenza con l'app Pixel Buds per smartphone. Il tutto senza avere sotto mano un dispositivo Android o con l'app installata. Una strada molto comodo per coloro che usano le Buds prevalentemente connesse al proprio PC Windows e Mac.

Come usare l'app Pixel Buds per Windows e Mac

Dopo aver visto perché potrebbe tornarci particolarmente utile, andiamo a vedere come usare la web app Pixel Buds sul nostro PC Windows o Mac: Si tratta di una web app, e quindi dovrete accedervi da browser tramite questo link. Attenzione: sarà necessario avere Windows 11 o macOS Sonoma 14. A questo punto connettiamo le Pixel Buds con il PC, attraverso le impostazioni Bluetooth. Selezioniamo l'opzione Seleziona i tuoi Pixel Buds. Partirà una ricerca tramite una finestra pop-up. Selezionate il vostro modello che apparirà se avete connesso correttamente le cuffie al PC. A questo punto sarà possibile consultare tutte le informazioni sulle cuffie connesse, nonché accedere alle opzioni di personalizzazione e gestione che abbiamo descritto sopra. Per qualche ragione, non siamo riusciti a far rilevare le nostre Pixel Buds dalla web app, sebbene fossero correttamente connesse al PC. Non è escluso che possa volerci qualche giorno affinché il servizio sia attivo a pieno regime anche in Italia.

Come scegliere le vostre nuove cuffie

