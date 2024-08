Procreate, popolare app di illustrazione per iPad, ha preso una scelta controcorrente: rinunciare all'IA generativa. Il CEO della società, James Cuda, tramite un video pubblicato su X, ha dichiarato: "Non introdurremo alcuna intelligenza artificiale generativa nei nostri prodotti. Non mi piace quello che sta succedendo all'industria e non mi piace quello che sta facendo agli artisti". Scopriamo insieme i particolari di tutta la vicenda.

Procreate dice no all’AI: i motivi

Alcuni tipi di professionisti, soprattutto quelli impegnati in ambiti creativi, sono preoccupati dall'intelligenza artificiale generativa in particolare per due motivi: che i modelli di intelligenza artificiale sono stati addestrati sui loro contenuti senza consenso e che l'adozione di questa tecnologia ridurrà notevolmente le opportunità di lavoro. Tutto ciò ha convinto alcuni illustratori digitali a scegliere app diverse da quelle che hanno integrato strumenti AI, come Adobe Photoshop.

Su questo punto si è espresso Procreate, al punto che nella sezione AI del sito si può leggere: "L'IA generativa sta strappando l'umanità dalle cose. Costruita su una base di furto, la tecnologia ci sta guidando verso un futuro sterile. Pensiamo che l'apprendimento automatico sia una tecnologia convincente, ma questo percorso per noi non è l'ideale".

Non solo Procreate: anche altre app hanno detto di no all’AI

Anche altre società hanno deciso di rinunciare all'utilizzo dell'AI. Ad esempio Clip Studio Paint, un'app di illustrazione, ha scartato i piani per l'implementazione di funzionalità del genere dopo che l'annuncio è stato criticato dagli utenti. Altre aziende, invece, come il produttore di tablet da disegno Wacom, si sono scusati per l'uso involontario di risorse generate dall'IA nei loro prodotti a seguito di reazioni avverse della comunità. Dunque, appare evidente come diverse società stiano studiando con quali modalità implementare l'intelligenza artificiale nei propri software e, contestualmente, tutelare la creatività umana, soprattutto in specifici ambiti professionali.

