Le app buone vi proteggeranno dalle app cattive: la novità di Google per Android

Negli ultimi anni abbiamo visto Google lavorare in maniera consistente per migliorare la sicurezza sui dispositivi Android (vi ricordiamo dove trovare i migliori smartphone Android del momento). Questo si riflette anche sul lavoro degli sviluppatore che creano prodotti Android. E proprio per le app Android arriva un nuovo strumento di protezione dalle app "cattive", ovvero quelle che potrebbero introdurre malware nei nostri telefoni. La novità della quale parliamo arriva sotto forma di nuove API a disposizione degli sviluppatori, con le quali possono dotare le proprie app di un nuovo strumento di sorveglianza e rilevazione di minacce.

In cosa consiste la nuova funzione di protezione per le app Android

Quello che ha appena lanciato Google è sostanzialmente un nuovo strumento, a disposizione degli sviluppatori per essere implementato nelle app Android, per rilevare e riconoscere eventuali minacce nei dispositivi Android. Le API delle quali parliamo si chiamano Google Play Integrity e possono essere integrate in tutte le app Android. Il loro scopo è rendere le app Android in grado di rilevare la presenza di eventuali minacce alla sicurezza sul dispositivo sul quale vengono installate. Senza scendere troppo nel tecnico, tale strumento permetterà alle app Android sul quale è integrato di lanciare una sorta di scansione del dispositivo al momento dell'installazione, per individuare la presenza di eventuali altre app "cattive". Ovvero app che potrebbero corrispondere a malware. Questo controllo di sicurezza fornisce alle app sulle quali viene eseguito una sorta di verdetto. Le risposte che possono essere ricevute se vengono rilevate minacce sono: "UNKNOWN_CAPTURING", "UNKNOWN_CONTROLLING", "KNOWN_CAPTURING" o "KNOWN_CONTROLLING". Si tratta di risposte che permettono di identificare eventuali altre app che stanno controllando, senza essere o meno identificate, il dispositivo o stanno accedendo alla registrazione dello schermo. Solitamente, app che fanno questo genere di operazioni sono considerate dei malware che hanno lo scopo di rubare dati personali e informazioni sensibili agli utenti, e chiaramente sono delle minacce. Gli sviluppatori avranno quindi la possibilità di mostrare un avviso, nel caso in cui venissero rilevati problemi di sicurezza, con il quale si invita l'utente a chiudere e disinstallare le app identificate come minacce. Lo screenshot che trovate in basso mostra l'interfaccia che verrà mostrata con tale avviso. Gli utenti potranno raccogliere il suggerimento oppure ignorarlo. Chiaramente sono previste delle eccezioni: vi sono infatti delle app specifiche per l'accessibilità che risulterebbero come minacce per la sicurezza, visto che controllano il dispositivo e accedono alla registrazione dello schermo in alcuni casi. Si tratta di app approfonditamente analizzate e vagliate da Google, e se sono disponibili sul Play Store significa che sono sicure. La novità della quale abbiamo appena parlato dovrebbe arrivare nei prossimi mesi sulle app Android che vi aderiranno. Tutto dipende dalla volontà e dalla velocità di integrazione degli sviluppatori che lavorano su Android.

