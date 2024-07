L'app di Rabbit R1 per iPhone è l'ennesima conferma che sarebbe bastata soltanto un'app

Rabbit R1 non ha (ancora) mantenuto tutte le promesse con cui è arrivato sul mercato. Anzi, qualche settimana fa abbiamo visto come tutta la sua essenza poteva girare su un'app Android , e ora vediamo come più o meno la stessa cosa può accadere su un'app per iPhone.

Rabbit R1 dento iPhone: l'hardware a cosa serve?

Quando abbiamo visto l'app di Rabbit R1 riprodurre tutte le funzionalità del dispositivo su Android, ci siamo chiesti allora che bisogno c'è di acquistare un dispositivo a parte per fare le stesse cose. Una domanda legittima, alla quale Rabbit non ha ancora fornito risposta, nemmeno con i fatti.

Rabbit R1 infatti non ha ricevuto alcuna evoluzione rispetto alla prima e primitiva versione arrivata sul mercato.

E non servirebbero delle novità qualunque, ma funzionalità che effettivamente sono possibili solo su Rabbit R1. Ora rinnoviamo la domanda vedendo emergere online l'app per iPhone di Rabbit R1.

Questo è quanto scovato dall'utente Joan Westenberg su TestFlight, il servizio di Apple che permette di testare le app per iOS in versione beta. L'app in questione non sarebbe una companion app per sincronizzare Rabbit R1 con iPhone, ma sarebbe proprio l'app che riproduce tutte le funzionalità di Rabbit R1 su iPhone.

Insomma, l'app che è stata scovata porterebbe Rabbit R1 dentro iPhone. E la notizia ci sorprende anche più di quando abbiamo l'app che porta Rabbit R1 dentro Android. Sin dall'inizio abbiamo appreso che il software di Rabbit non è altro che una personalizzazione del Android Open Source Project, cosa che probabilmente ha reso semplice il porting del sistema all'interno di un'app Android.

Il fatto che siano riusciti a fare lo stesso per un'app iOS è sicuramente sorprendente.

Gli autori dell'app sarebbero addirittura connessi con Rabbit. Si tratterebbe infatti dell'utente conosciuto come KibbeWater su X, il quale avrebbe collaborato in maniera indipendente per Rabbit. Successivamente avrebbe deciso, non in accordo con Rabbit, di realizzare un'app per iPhone con tutte le funzioni base di Rabbit R1.

Come descrive lui stesso su X, ha impiegato circa 24 ore per implementare tutte le funzioni base di Rabbit R1 nell'app. Si tratterebbe delle funzionalità per la gestione dei contenuti multimediali, ordini di cibo e non solo. Inoltre, l'app prevede anche la procedura di registrazione completa tramite scansione del QR code. Sembra quindi che lo sviluppatore in questione abbia sviluppato l'app basandosi anche sui servizi forniti da Rabbit.

Dal canto suo, Rabbit ha dichiarato che l'app in questione è una simulazione di terze parti non autorizzata, negando pertanto ogni responsabilità nel suo sviluppo.