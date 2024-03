La nuova app Shazam per Wear OS diventa indipendente

Shazam è una delle migliori app per riconoscere le canzoni, e la comodità di poterla utilizzare da smartwatch con Wear OS consente di avere tutti i titoli delle canzoni che ci piacciono a portata di polso. C'è però sempre stato un limite: dipende dal collegamento al telefono per funzionare.

Cosa succede se per qualche motivo non lo si ha vicino e si sente un brano che ci piace? Per fortuna l'app di proprietà di Apple ha appena ricevuto un importante aggiornamento per il sistema operativo degli orologi Android.

La novità, rilasciata con la versione 14.18 dell'app per Wear OS, consente infatti di riconoscere "le canzoni senza bisogno della versione da telefono". Come riportato dalla pagina del Play Store, funziona anche offline!