iPhone abbraccia il cloud gaming: l'App Store apre alle app di giochi in streaming

Apple ha appena fatto un passo importante nella sua politica di gestione delle app iOS. La casa di Cupertino ha appena aperto il suo App Store alle app di giochi in streaming. Si tratta di una svolta significativa soprattutto per coloro che giocano da iPhone e iPad .

Questo significa che servizi come Xbox Cloud Streaming e GeForce NOW, che in precedenza erano accessibili solo su iOS tramite un browser web, ora saranno disponibili come app complete. Questa decisione apre uno scenario ampio, soprattutto per coloro che sono utenti di servizi di cloud gaming, nel quale sarà possibile giocare in streaming scaricando le app dei relativi servizi direttamente dall'App Store.

La mossa è significativa anche dal punto di vista politico per Apple, la quale è nel mirino dell'antitrust della Commissione Europea per le pratiche di mercato che attua soprattutto sulle sue piattaforme mobile, iOS e iPadOS.

Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato di come cambierà l'esperienza degli utenti con iPhone in Europa dopo l'entrata in vigore del Digital Markets Act, previsto per il prossimo 7 marzo, che punta alla libera competizione nei mercati digitali.

Apple ha comunque specificato che tutte le app pubblicate sul suo App Store, e anche i contenuti ai quali sarà possibile accedere tramite tali app, dovranno aderire alle linee guida fissate da Apple, anche in termini di classificazione dell'età minima per l'accesso.

Apple ha annunciato la novità appena descritta a tutti gli sviluppatori che lavorano nel settore, specificando che è in vigore a partire da oggi, 25 gennaio.