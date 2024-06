Sull'App Store debutta Foliulm, l'emulatore del Nintendo 3DS

Sull'App Store, negli scorsi giorni, ha debuttato Folium, il primo emulatore per Nintendo 3DS disponibile per iPhone. L'app ha un costo pari a 5,99€ e, inoltre, visto che Apple non permette agli emulatori di utilizzare la compilazione JIT (just in time), le performance dei titoli Nintendo non dovrebbero essere elevatissime, in particolare modo sui dispositivi meno recenti.

In ogni caso, Folium garantisce la possibilità di giocare ai titoli classici per Nintendo 3DS direttamente su iPhone. Ancora, il software supporta anche l'emulazione di Game Boy Advance e Nintendo DS. Non manca, poi, una buona compatibilità con controller esterni, tra cui Nintendo Switch Joy-Con, Pro Controller, Backbone One e gli ultimi gamepad dedicati a PlayStation e Xbox. Ovviamente, per giocare sarà necessario avere con sé i ROM dei giochi.