Apple vuole rilanciare i giochi su iPhone, seguendo le orme di Microsoft e della nuova app Xbox

La casa della mela starebbe lavorando a un App Store per i giochi con una componente social in stile Discord, proprio come ha annunciato Microsoft con la nuova app Xbox

Apple starebbe lavorando a una sorta di App Store dedicato ai giochi, un vero e proprio hub con funzionalità che richiamano quelle di Discord. Gli sforzi nel settore gaming della casa della mela sono ben noti: il Game Porting Toolkit 2, per esempio, consente di portare i giochi per Mac su iOS. Nondimeno, alcune scelte non hanno portato i risultati sperati, come Apple Arcade, che secondo alcuni rumor navigherebbe in cattive acque. La nuova soluzione raddrizzerà il gioco su iOS? Andiamo a vedere come potrebbe essere secondo le ultime indiscrezioni.

L'interfaccia del nuovo App Store per i giochi

Stando a 9to5Mac, che avrebbe ricevuto l'informazione da "fonti affidabili che hanno familiarità con la questione" il nuovo progetto si concretizzerebbe sotto forma di una vera e propria app. Questa soluzione combinerebbe le funzionalità dell'App Store e del Game Center in un unico posto, ma senza sostituire quest'ultimo. Stando alle indiscrezioni, infatti, si integrerà con il profilo Game Center dell'utente. Dal punto di vista dell'interfaccia, l'app sarà organizzata in schede. Una sarà chiamata Play Now, e offrirà suggerimenti curati e contenuti editoriali. Altre saranno dedicate ai giochi dell'utente, ai suoi amici e ad altro. L'app infatti mostrerà diversi contenuti, come sfide, classifiche e risultati. E i giochi? Si potranno trovare sia i giochi che fanno parte del servizio di abbonamento Apple Arcade, che i giochi gratuiti e a pagamento attualmente accessibili tramite l'App Store.

Una componente social in stile Discord

Non è finita, perché l'app sarà piuttosto proattiva, promuovendo anche eventi di gioco speciali e informazioni su importanti aggiornamenti. Ma soprattutto potrebbe offrire una componente una componente social. Apple infatti starebbe sperimentando diverse soluzioni per consentire ai giocatori di comunicare tra loro. Le opzioni sono diverse, come l'integrazione con FaceTime e iMessage. Inoltre si starebbe studiando la possibilità per gli sviluppatori di pubblicare mini giochi basati sulle app clip (ovvero piccole parti di un'app che consentono di effettuare un'azione rapida, solitamente leggere un codice QR).

La nuova app seguirebbe le orme dell'app Xbox per dispositivi mobili

Quindi la nuova app sarebbe un vero e proprio hub per i giochi, un po' come starebbe per fare Microsoft con la nuova app Xbox. Come annunciato a settembre dalla casa di Redmond, infatti, l'app per dispositivi mobili sta per ricevere un enorme aggiornamento, che consentirà di integrare l'app Xbox Game Pass, oltre a installare giochi e interagire con altri giocatori.

Secondo l'annuncio, i giocatori potranno anche vedere il loro stato, le attività degli amici e ricevere notifiche su richieste di amicizia, nuovi aggiornamenti e ricompense. Qui sotto potete vedere lo schema illustrato da Microsoft all'annuncio. In pratica quello a cui starebbe lavorando Apple secondo le ultime indiscrezioni.

Basterà a rilanciare i giochi su iOS?

La mossa di Apple sembra promettente, ma ci sono alcune questioni da risolvere. Stando a un aggiornamento di febbraio 2024, Apple Arcade starebbe perdendo utenti, e il motivo è semplice. Nata come soluzione in abbonamento per supportare gli sviluppatori di giochi innovativi che tendono a perdere utenti contro cloni e truffatori sull'App Store, nel tempo ha perso slancio, dando priorità alle metriche di coinvolgimento. La questione è semplice: i giochi che fanno più soldi su iOS sono i giochi in stile casinò o i cloni gratuiti. Alla fine, sono anche quelli che l'App Store premia. Un altro problema è il fatto che Apple Arcade non ha mai attratto titoli AAA a causa della necessità far funzionare tutti i giochi su diversi dispositivi. Quest'anno Apple ci ha messo una pezza con il Game Porting Toolkit 2, ma è troppo presto per dire se avrà successo. Infine c'è un altro problema. Con il DMA, almeno in Europa Apple potrebbe sentire la concorrenza di marketplace di terze parti, come il famigerato Epic Games Store. Ancora non sappiamo quando la nuova app potrebbe arrivare: secondo 9to5Mac potrebbe essere un aggiornamento di iOS 18 o integrata in iOS 19.

