L'app Tado per ricaricare le auto in modo green

L'ottimizzazione pensata da Tado è sia di tipo economico che di tipo ambientale . L'app si chiama Smart Changing , la quale integra un algoritmo pianifica automaticamente il processo di ricarica per ottimizzare i costi , combinando le tariffe a fascia oraria e selezionando le ore in cui l'energia è più economica e deriva da fonti rinnovabili .

Proprio a IFA 2023 infatti Tado , nota azienda specializzata in prodotti per la domotica, ha presentato un'interessante app pensata per ottimizzare la ricarica delle auto elettriche.

La tradizionale fiera IFA di Berlino è il teatro per vedere tutte le innovazioni tecnologiche dell'ultimo anno. Questo vale per il settore smartphone , ma anche per quello che ruota attorno alle auto elettriche .

L'utente dovrà quindi soltanto impostare l'orario in cui l'auto deve essere pronta, ovvero l'ora in cui la ricarica deve essere completa. Penserà a tutto il resto l'app. La ricarica completa in genere dura non più di 45 minuti e questo meccanismo permette di evitare l'utilizzo di energia nelle ore più costose e porta a un risparmio medio annuo del 30%.

Con la stessa app è anche possibile impostare una soglia minima di ricarica, in modo da risparmiare ancora di più.

Insomma, un concept sicuramente molto interessante, visto che l'app Tado è anche gratuita. Peccato che in Italia non esistono operatori che adattano le tariffe in tempo reale in base al costo dell'energia durante il giorno. Pertanto in Italia la sua utilità è quella di ricaricare in automatico nei momenti in cui l'energia è più green.

L'app Smart Changing è compatibile con tutti i principali marchi che producono auto elettriche, come Tesla, Volkswagen, Mercedes, BMW, Skoda, Seat, Land Rover. Dovrebbe arrivare a breve sul Play Store o App Store.