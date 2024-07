Le prime app torrent per iPhone sono disponibili, e dobbiamo ringraziare l'Unione Europea

In Europa i possessori di iPhone sono appena entrati in una nuova era. Parliamo dell'era in cui sarà possibile installare app per iPhone da store di terze parti. E proprio in questo contesto, vi parliamo delle prime app torrent disponibili per iPhone.

Si tratta di una novità assoluta, visto che in precedenza, quando esisteva solo l'App Store di Apple per gli iPhone, le app torrent era vietate per una scelta di Apple. Giustificata dal fatto che nella maggior parte dei casi tali app sarebbero state usate per violare il diritto d'autore. Con gli store alternativi invece la musica cambia.