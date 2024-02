Afferma di essere un'app per la vista, ma c'è un motivo se è all'ottavo posto tra le app di intrattenimento

E la cosa più incredibile è che Kimi non prova neanche a nascondersi. Già all'avvio trovate una schermata con i contenuti più popolari, e potete filtrare per film, programmi o altro e anche vedere quelli più raccomandati.

E come se non bastasse, dichiara di essere un'app per verificare la vista! Se sentite puzza di bruciato, non vi sbagliate, in quanto nonostante nella descrizione affermi di essere "un'app interessante che mette alla prova la tua vista", già dalle recensioni si può leggere qualcosa che può mettere l'ignaro utente sulla giusta strada: "Ho scaricato questa app per guardare Frozen II", o "È fondamentalmente come Netflix!".

Anche la funzione di ricerca è piuttosto avanzata, con filtri per trovare più facilmente quello che interessa agli utenti, e persino una scheda Classifica che mostra cose quello che le persone stanno guardando di più o cosa c'è di nuovo.

Come se non bastasse, i contenuti possono essere scaricati sul dispositivo, e anche la qualità non è terribile, anche se mancano dettagli sui film come il cast o una sinossi. Nondimeno, questo è bastato per rendere Kimi la 12esima app più scaricata sull'App Store tra quelle di intrattenimento e la 46esima in totale tra quelle gratuite.

A dire il vero non è la prima volta che succede una cosa del genere sull'App Store. Anni fa anche l'app Popcorn Time ha fatto notizia in quanto consentiva di trasmettere i film in streaming da torrent, e non è chiaro se Kimi funzioni allo stesso modo, ma certo i controlli di Apple sono stati come minimo lacunosi.

L'azienda ha provveduto a ritirare l'app nella giornata di ieri, ma certo il fatto che abbia superato i controlli resta un mistero, nonostante le affermazioni di Apple che mantenere iOS chiuso sia l'unica sicurezza contro i malware.