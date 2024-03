17 VPN gratis presenti sul Play Store hanno trasformato i loro utenti in ignari proxy, utilizzati presumibilmente per coprire le tracce di attività illecite. Abbiamo già parlato delle differenze tra VPN gratis e VPN a pagamento: la morale non è affatto di demonizzare le prime a vantaggio delle seconde, ma solo invitarvi a stare attenti e affidarvi solo a servizi di comprovata affidabilità, come questi.

Tra l'altro, tutti gli utenti delle app in questione, non solo potevano figurare come la fonte di qualche reato, ma avevano anche la banda ridotta da un traffico internet che non era il loro. Oltre il danno la beffa!

Per dirla tutta, le app coinvolte sono 28, 17 delle quali si spacciavano appunto per VPN gratuite, mentre le rimanenti 11 avevano vari altri usi. Ecco l'elenco completo.

Lite VPN Anims Keyboard Blaze Stride Byte Blade VPN Android 12 Launcher (by CaptainDroid) Android 13 Launcher (by CaptainDroid) Android 14 Launcher (by CaptainDroid) CaptainDroid Feeds Free Old Classic Movies (by CaptainDroid) Phone Comparison (by CaptainDroid) Fast Fly VPN Fast Fox VPN Fast Line VPN Funny Char Ging Animation Limo Edges Oko VPN Phone App Launcher Quick Flow VPN Sample VPN Secure Thunder Shine Secure Speed Surf Swift Shield VPN Turbo Track VPN Turbo Tunnel VPN Yellow Flash VPN VPN Ultra Run VPN

In seguito alla segnalazione ricevuta, Google ha rimosso tutte queste app a febbraio 2024 e ha aggiornato Google Play Protect per rilevare l'eventuale presenza della libreria usata da loro in altre applicazioni.

Se cercate alcune di queste app (per esempio Lite VPN), vedrete che sono ancora presenti sul Play Store, probabilmente perché ripubblicate da altri account, o perché libere dal codice malevolo originale.

Google non ha però commentato quest'ultimo fatto, quindi, anche solo per prudenza, vi consigliamo di cancellare qualsiasi delle app elencate qui sopra doveste avere installato sul vostro telefono.