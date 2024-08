La nuova fase della lotta alla pirateria: lotta alle app VPN su smart TV e seconda versione di Privacy Shield

La lotta al pezzotto è entrata in una nuova fase. L'attuale strumento Privacy Shield , lanciato a inizio di quest'anno, non è più efficace per bloccare gli indirizzi delle TV pirata e Consip avvia le procedure per la seconda versione , più efficiente. Intanto l'AGCOM sta studiando un modo per bloccare le app VPN sulle smart TV per identificare chi usa le IPTV .

Blocco alle app su smart TV

Partiamo dall'idea dell'AGCOM di bloccare le app su smart TV. Il senso è questo: gli utenti utilizzano le app IPTV per accedere ai contenuti piratati, ma per nascondere il proprio indirizzo IP e non essere individuati dalle autorità utilizzano una VPN.

Di per sé non è illegale utilizzare una VPN, così come non lo è utilizzare un'app IPTV, ma per l'AGCOM questi strumenti favoriscono la pirateria.

Ecco quindi che il Garante starebbe facendo pressione su due produttori di televisori (si immagina LG e Samsung) per escludere da settembre una specifica app di cui non si è fatto il nome ma che si sa essere sviluppata da una società con sede legale nell'Unione Europea, dai loro marketplace per smart TV.

Come dicevamo, essendo l'app legittima è difficile che la richiesta venga accolta, ma sono tecnologie come il Cdn, il DNS Autoritativo e il reverse proxy usate anche dalle centrali criminali per creare canali pirata. E che nel complesso favoriscono la pirateria.

Dicevamo per esempio del ricorso della Lega Calcio (insieme a DAZN e Sky) contro Cloudfare, che non si è iscritta al Privacy Shield ma che il Tribunale di Milano ha respinto perché non è provata una complicità della società americana.