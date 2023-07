L'app web di Threads si farà, mentre un'app per Mac no (per ora)

Oggi Instagram ha ufficializzato un aggiornamento per l'app Threads. In particolare, è stata introdotta una sequenza temporale dedicata "Segui". Tuttavia, per gli utenti Mac ci sono anche delle cattive notizie. Difatti, l'accesso ai thread tramite il Mac non è ancora consentito. Gli utenti, a riguardo, hanno manifestato già qualche perplessità visto che i dispositivi basati su Apple Silicon riescono ad eseguire nativamente qualsiasi app per iPhone e iPad.

In realtà, gli sviluppatori hanno la possibilità di abilitare questa opzione tuttavia Meta ha rinunciato a questa inziativa. A fornire una spiegazione ci ha pensato l'ingegnere di Thread Jessel, il quale ha affermato che alcuni test interni hanno messo in evidenza dei difetti circa l'esecuzione della versione iPhone dell'app su Mac. Per questo motivo, hanno preferito concentrare gli sforzi su altri settori.