Nostalgici del buon vecchio Instagram? Ci pensa TikTok con la sua nuova app a base di foto

Come potete vedere dagli screenshot in galleria, l'app Whee nasce come una piattaforma social focalizzata sulla condivisione delle foto.

Dalla descrizione che scorgiamo relativa a Whee, capiamo che si tratta di un'app che nasce per favorire la condivisione di immagini tra i contatti più intimi. Siamo di fronte quindi a un'app che appare come la fusione di Instagram delle origini e BeReal? Effettivamente sì.

Dagli screenshot associati alla nuova app Whee, capiamo che si tratta di una piattaforma che permetterà la personalizzazione minima delle immagini da condividere, tramite l'applicazione di filtri.

Troviamo quindi la possibilità di interagire con i contenuti condivisi dagli altri utenti, tramite l'invio di reazioni positive e commenti.

L'app Whee inoltre presenterà anche una sezione dedicata alla cronologia dei contenuti condivisi sul social, ordinati in sequenza temporale. Non mancherà la sezione per gestire i contatti che seguono il proprio profilo, con la possibilità di accettare nuovi follower o bloccare quelli già acquisiti.

Whee è disponibile in Italia? Al momento no. Come potete constatare anche voi accendendo alla pagina di Whee sul Play Store, non è possibile scaricare l'app in Italia, e lo stesso vale per il mercato USA. Artem Russakovskii di Android Police riferisce che l'app sarebbe disponibile solo in una manciata di aree geografiche.

Non conosciamo i piani di ByteDance in merito all'espansione dell'app Whee, ma possiamo ipotizzare che attualmente l'app è in fase di test. Staremo a vedere se approderà anche in Italia.

Nel frattempo, potete provare a scaricare e installare manualmente Whee.