L'app YouTube Kids ai saluti su smart TV, sarà tutto integrato in YouTube

Se ne parlava già da qualche tempo, e ora sembra giunto il momento: l'app YouTube Kids per smart TV è arrivata al momento dei saluti definitivi. Ma se siete utenti YouTube Kids non dovete disperare, visto che la sezione di YouTube dedicata ai più piccoli continuerà a esistere.

Nelle ultime ore è infatti è emerso come l'app YouTube Kids per smart TV è stata definitivamente integrata nell'app principale di YouTube. Questo significa che il popolare servizio di streaming multimediale dedicato ai più piccoli, soprattutto in termini di contenuti disponibili, rimarrà comunque funzionante e accessibile.