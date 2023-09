Le vere novità per iPhone e Apple Watch arriveranno nel 2024, insieme a "Apple GTP"!

Il 2024 si prospetta come un anno ricco di novità per Apple, e che potrebbe finalmente vedere l'arrivo di quegli aggiornamenti tanto attesi dai fan della mela delusi dai nuovi iPhone 15 e Apple Watch Series 9. Ad affermarlo, Mark Gurman dalle pagine di Bloomberg.

iPhone 16 Pro con schermo più grande

Apple Watch con nuovo design

Ma questa non è l'unica novità del 2024. Gurman rincara la dose affermando come per festeggiare i dieci anni di Apple Watch, la casa della mela ha in programma un aggiornamento in stile "Serie X" e nuove funzioni legate alla salute come la possibilità di misurare la pressione sanguigna (quest'ultima potrebbe anche essere rimandata al 2025).

Apple starebbe anche lavorando a un servizio di monitoraggio della salute basato sull'intelligenza artificiale.