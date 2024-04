Apple ha ragione, 8 GB di memoria unificata sono abbastanza

Come funziona le memoria unificata nei processori Apple Silicon

In più ci sarebbe da menzionare anche macOS , che è un sistema operativo cucito a misura di questo hardware, e che da solo contribuisce non poco alle performance generali.

Architettura della Memoria . La memoria unificata è un unico pool di memoria ad alta velocità, accessibile sia dalla CPU che dalla GPU, oltre che da altri elementi come il Neural Engine per l'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Questo significa che tutti questi componenti possono accedere alla stessa memoria fisica senza necessità di copiare o trasferire dati tra diversi tipi di memorie riservate, con un vantaggio sia in termini di velocità, che di ottimizzazione della memoria usata.

Differenze con la RAM nei sistemi x86

In ogni caso, l'esperienza che potete avere con un sistema Windows dotato di 8 GB di RAM non può essere traslata in alcun modo su uno con Apple Silicon e macOS.

In cosa Apple ha ragione

E tenete conto che sul mio Chrome ci sono almeno 15 schede sempre aperte, Telegram e Skype in esecuzione, e in più l'occasionale utilizzo di Office, Safari, e altri applicativi generici.

E quando dico anni intendo da quando è uscito a circa un mese fa. Ho mai avuto veri problemi? No. Era il desktop dell'ufficio, quindi le esigenze di spazio non erano enormi (è ovvio che questo aspetto sia il più soggettivo, ma esula anche dall'argomento principale dell'articolo), e la memoria unificata è sempre stata sufficiente per tutti i compiti di cui sopra, incluso il montaggio video in 4K per il nostro canale YouTube .

Parliamo quindi delle esigenze di computing più comuni, come navigazione , streaming , messaggistica , applicazioni generiche , produttività da ufficio , magari anche foto e video editing di livello non professionale, e volendo anche casual gaming. E questo è vero .

In una recente intervista , il Vicepresidente dell'ingegneria hardware di Apple, Kate Bergeron , ed il Senior Product Marketing Manager, Evan Buyze , hanno ribadito che 8 GB di RAM (e 256 GB di archiviazione) sono sufficienti per la maggior parte degli impieghi.

In cosa Apple ha torto

Partendo dal presupposto che non ci sia nulla di male nell'offrire Mac e MacBook con "soli" 8 GB di memoria unificata, è altrettanto chiaro che non a tutti possono bastare.

E qui entra in gioco anche il marketing.

Sì perché il motivo per cui Apple non alza l'asticella in merito non è solo legato alle prestazioni, ma anche al fatto che, così facendo, l'azienda di Cupertino può tenere i listini più bassi. Lo abbiamo detto più volte: i prezzi di lancio degli ultimi MacBook non sono malvagi. Il problema è quando le configurazioni proposte non bastano.

Uno dei rovesci di medaglia dell'architettura unificata degli Apple Silicon consiste nel fatto che è tutto saldato, tutto non aggiornabile. Chi volesse quindi un maggiore quantitativo di memoria lo deve decidere subito, o non potrà cambiare le cose in futuro, e il prezzo per effettuare un upgrade è sempre molto salato.

Sugli ultimi MacBook Air, ad esempio, ogni 8 GB di memoria unificata in più costano ben 230 euro, e la stessa cifra si applica a 512 GB di archiviazione.

Chi si volesse quindi scostare dagli 8/256 GB per passare a dei più duraturi 16GB/1TB dovrà pagare 460 euro in più, solo per raddoppiare la memoria.

Questa è la vera critica da fare ad Apple. Sono cifre che non vengono minimamente rispecchiate dal costo reale dei componenti (quello degli SSD è facile da verificare, la memoria unificata è un po' un'altra storia, ma il prezzo rimane elevato), e che costringono chi abbia esigenze di un certo tipo, o chi voglia semplicemente "premunirsi", a pagare molto di più, per poi magari averne benefici in termini di usabilità solo occasionali.