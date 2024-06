La novità di Apple meno importante, ma che probabilmente vedrete più spesso

Tra le novità annunciate da Apple al WWDC 2024 non ci sono solo i nuovi sistemi operativi dei suoi dispositivi, come iOS 18 e visionOS 2, o Apple Intelligence e le sue funzionalità legate all'intelligenza artificiale, ma anche un nuovo nome per ID Apple (a proposito, sapete come crearlo?).

La casa della mela ha infatti annunciato, insieme ai nuovi servizi come Tap to Cash, o agli aggiornamenti di Mappe e Apple TV, che con "il rilascio di iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, l'ID Apple viene rinominato in Account Apple per un'esperienza di accesso coerente tra i servizi e i dispositivi Apple".

Apple rassicura però gli utenti: Account Apple sarà solo un cambio di nome, e si baserà sulle credenziali attualmente esistenti.

La novità in realtà non è una sorpresa. Già da qualche mese erano emerse delle anticipazioni a riguardo, e con i primi dettagli riguardanti macOS 15 ne avevamo avuto la conferma, anche grazie a uno screenshot delle impostazioni di sistema.