Apple aggiorna AirPods e le sue prime AirPods Pro, non con troppo entusiasmo

Apple ha rilasciato infatti il firmware identificato dalla build 6A321, lo stesso che troviamo sulla terza generazione di AirPods. Come spesso accade, Apple non ha riferito particolari dettagli in merito a questo aggiornamento per le sue AirPods, così come non ha fornito un changelog ufficiale.

Visto che si tratta della stessa versione del firmware distribuita qualche giorno fa per la terza generazione di AirPods, ci aspettiamo che le novità introdotte riguardino sostanzialmente miglioramenti generali e ottimizzazione della stabilità di connessione, proprio come è avvenuto per il modello aggiornato in precedenza.

La distribuzione dell'aggiornamento per i modelli di AirPods e AirPods Pro sopra menzionati è avviata da qualche ora ormai. Non è possibile aggiornare manualmente ma attendere le cuffie si aggiornino automaticamente. Potrete però verificare che l'aggiornamento sia stato effettivamente installato, accedendo alla sezione Versione Firmware dalle impostazioni dedicate alle AirPods da un dispositivo iOS connesso a esse.