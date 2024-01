Apple aggiorna le sue AirPods 3: è arrivato anche a voi?

Tra i punti di forza di Apple troviamo sicuramente il supporto software ai suoi dispositivi, il quale è da sempre stato duraturo e puntuale. Proprio in questo contesto, la casa di Cupertino aggiorna uno tra i migliori modelli di cuffie true wireless sul mercato.

Il changelog di questo aggiornamento è sostanzialmente inesistente, visto che Apple non ha indicato le eventuali novità introdotte con questo update. Ci aspettiamo che quanto meno sia stata migliorata la sicurezza del firmware, trattandosi di un update periodico.

Escludiamo che Apple abbia introdotto delle nuove e tangibili funzionalità software per le sue AirPods di terza generazione.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto per le AirPods 3 è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale.

Ma non è semplice accorgersi che le AirPods abbiano effettivamente ricevuto l'aggiornamento. Per farlo, sarà necessario connettere le AirPods a un dispositivo iOS, accedere alle Impostazioni e successivamente alla sezione AirPods. Infine sarà necessario verificare il codice del firmware.

Per coloro che si stanno chiedendo se è possibile forzare in qualche modo l'aggiornamento, la risposta è negativa. Non è possibile installare manualmente o forzare gli aggiornamenti sulle cuffie di Apple, dovrete necessariamente attendere la ricezione automatica dell'aggiornamento.