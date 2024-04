Apple aggiorna AirPods Max: non aspettatevi rivoluzioni

Apple dimostra particolare attenzione per i suoi prodotti sul mercato, soprattutto in termini di aggiornamenti software . Questo vale anche per le sue cuffie wireless, e in particolare per le AirPods Max .

L'aggiornamento fa riferimento alla build 6A325, coerente con le ultime versioni del firmware rilasciate per AirPods Pro, AirPods di prima, seconda e terza generazione. Si tratta del primo aggiornamento dallo scorso gennaio per AirPods Max.

Apple non ha condiviso un changelog ufficiale in merito a questo nuovo update per AirPods Max. Ci aspettiamo quindi che non siano state introdotte particolari novità, ma soltanto delle ottimizzazioni alla stabilità e alle performance generali, e qualche bugfix minore per il sistema.

Apple specifica che l'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale. Per effettuarlo su AirPods Max sarà necessario connettere le cuffie a iPhone, iPad o Mac e successivamente accedere alla sezione dedicata ai dispositivi connessi via Bluetooth per controllare che il firmware sia aggiornato.