Apple aggiorna tutte le AirPods: focus sulla sicurezza

Apple conferma la sua attenzione nei confronti dell'aspetto software per i suoi dispositivi. Stavolta non parliamo di iPhone o MacBook ma di tutti i modelli di AirPods della casa di Cupertino.

Nello specifico la nuova versione del firmware corrisponde alla build 10M4372. Apple non ha rilasciato un changelog ufficiale, ma l'aggiornamento dovrebbe essere centrato sull'aspetto della sicurezza, con la risoluzione di criticità individuate a livello di sistema da parte di Apple.

Questo però non esclude che l'aggiornamento rilasciato non includa anche qualche novità a livello funzionale, visto che già in passato abbiamo visto Apple introdurre nuove funzionalità in beta senza particolari proclami.

L'aggiornamento appena menzionato è in fase di distribuzione automatica a livello globale per i modelli di AirPods elencati sopra.

In questa guida abbiamo descritto nel dettaglio come aggiornare le AirPods.